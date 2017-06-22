Ayının saldırısına uğrayan inşaat ustası yaralandı

Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çalıştığı köye gitmek için evinden çıkan Besim Gümüş (63) bir anda ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısına uğrayan Gümüş, komşularının havaya ateş açması sonucu ayı saldırısından yaralı olarak kurtarılarak daha sonra Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gümüş tedavi altına alındı.

Arabasının yanına giderken ayının bir anda karşısına çıktığını belirten Gümüş, “Köyümüze yakın bir köy olan Tepebaşı Köyüne yapmakta olduğum inşaatta çalışmak üzere gidecektim. Arabanın yanına giderken, bir anda ayı karşıma çıktı. Kendimi savunmak için avazım çıktığı kadar bağırdım. Ellerim ve kollarımla ayıya karşı koydum. Bu sırada ayı beni tutarak düşürdü. Daha sonra vücudumun çeşitli yerlerinde pençe darbeleri hissettim. Benim bağırmamı duyan komşuların dışarı çıkması ve silahla havaya ateş açmaları sonucunda ayı beni bırakıp gitti. Komşularımın yardımı ile Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldım” dedi.

Yetkililerden ayı saldırılarına karşı bir çözüm beklediklerini dile getiren Gümüş, “Benzeri ayı saldırıları köyümüz ve ilçemizin değişik yerlerinde yıllardır devam etmektedir. Çok sayıda insanımız ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. Artık yetkililerimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artık herkes korku içinde. Bağ bahçe işlerimize giderken bile tedirgin oluyoruz. Hayvanlarımızı otlamaya götüremiyoruz. Yetkililerimizden hem insanları hem de yaban hayatını mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İnsanların zararını tazmin etsinler ya da bu ayıların çözüm yolunu arasınlar. Hayvanların hakları varsa insanların da hakları var” ifadelerini kullandı.