Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Artvin’e geldi. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın ise 3. büyük barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu. Barajın incelenmesinin ardından Artvin’e gelen Bakan Turhan, Artvin Valiliğini ve Artvin Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerde Vali Ömer Doğanay ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’den projeler hakkında bilgi alan Turhan, gerek Artvin gerekse Türkiye genelinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Artvin’in stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Turhan, "Türkiye’de coğrafi şartlarında getirdiği zaruretten dolayı en fazla tünel Artvin’de bulunuyor. Sahil yolu, Sarp Sınır Kapısı, Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli, Baraj yolları, ilçe yolları olmak üzere çalışmalar yapıldı. İyileştirme çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Artvin’in bir enerji üstü olduğunu belirten Bakan Turhan, "Artvin madenleriyle, barajlarıyla, su ürünleriyle, hayvancılık, arıcılık, tarım ve orman ürünleri yönünden zengin. Bizler de bu zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için ulaşım altyapısı olmak üzere gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda da baraj yolları haricinde Artvin’de yaptığımız yatırımların toplam tutarı yaklaşık 4 milyar TL’ye yaklaştı” diye konuştu.

Ulaşım alanında gerçekleştirilen çalışmaların bölge turizminin gelişmesinde önemli bir yer tuttuğunu da kaydeden Turhan, yeşil yol projesi, Rize-Artvin Havaalanı ve yollardaki iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha da üst seviyelere çıkacağını da sözlerine ekledi.