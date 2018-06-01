Bakan Veysel Eroğlu Artvin’de

Orman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Artvin’de 179 milyon TL yatırım bedelli 12 tesisten 1 adet tesisin açılışını gerçekleştirip, 11 adet tesisinde temelini attı.

Eroğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada yeni Yusufeli yerleşim yerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi doğrultusunda yörenin dokusuna, mimarisine uygun bir mimariyle yapıldığını belirterek, “İnşallah yeni Yusufeli ilçesi Türkiye’nin en güzel ilçesi olacak” diye konuştu.

Artvin’in bal üretim ve ihracat merkezi yapacaklarını ifade eden Bakan Eroğlu, “Yer yoksa yer bizden, yol yoksa yolu bizden, parası yoksa bazı yerlere hibe, bazı yerlere de yüzde 20’si hibe gerisi de faizsiz para. Kovansa kovan, arıysa arı. Burada arı ırkı önemli. Arı ırkını koruyalım. Burada marka oluşturalım. Ormancılık, sut koyunculuğu, ORKÖY kredileri, süt sığırcılığı, ne istiyorsanız sizlere vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Artvin’e 16 yılda 29 Milyar Liralık Yatırım”

Eroğlu, “Biz Artvin’e 29 milyar liralık yatırım yaptık. Barajlar, göletler. Yolları kim yapacak dedikleri zaman, ben dedim ki yolları, köprüleri, tünelleri biz yapacağız dedim. Köy yollarını da biz yapacağız. Şu ana kadar 4 dev barajı hizmete aldık. 135 kilometre yolu biz yaptık. 75 kilometre köy yolu. 42 tünel inşa ettik. Bolu tünelini 380 yılda bitiremediler biz bitirdik. Artvin’de Bolu tüneli gibi tüneller var. 32 tanede köprü yaptık. Yaklaşık 2 milyar lira yol ve tüneller için harcadık. Artvin eskiden ulaşılmaz bir yerken Allah’ın izniyle Artvin Türkiye’nin en kolay ulaşılabilir ili haline geldi” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, son geldiğinde Artvin için 67 müjde verdiğini, bunların maliyetinin 950 milyon lira olduğunu hatırlatarak “67 müjdenin 43’ü bitmiş, 24 tanesi inşa halinde. Bu tesisler Artvinimize hayırlı olsun uğurlu olsun” dedi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlere vurgu yapan Eroğlu "24 Haziran’da oynanan oyunları bozmaya varmısınız? İnşallah bu oyunu bozacağız. Bu seçim basit bir seçim değil. Devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali meselesidir. Dolayısıyla sizlerden tam destek bekliyoruz” diye konuştu.

Temel atma töreninin ardından Bakan Eroğlu, organize edilen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar açtı.