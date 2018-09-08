Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 14:54

Bakanlar Turhan ve Pakdemirli sular altında kalacak Yusufeli’nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin’de baraj ve hidroelektrik santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesi ve ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Turhan ve Pakdemirli sular altında kalacak Yusufeli’nde incelemelerde bulundu

08 Eylül 2018 14:54


Helikopterle havadan hem yeni ilçe yerleşim yeri hem de baraj inşaatında incelemelerde bulunan Bakanlar Cahit Turhan ve Bekir Pakdemirli, helikopterle ilçe merkezine inerek Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Yusufeli Barajı yüklenici firması sahibi iş adamı Nihat Özdemir ile görüştü. Tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy sular altında kalacak. İlçe merkezi yöredeki Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
25
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç