Helikopterle havadan hem yeni ilçe yerleşim yeri hem de baraj inşaatında incelemelerde bulunan Bakanlar Cahit Turhan ve Bekir Pakdemirli, helikopterle ilçe merkezine inerek Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Yusufeli Barajı yüklenici firması sahibi iş adamı Nihat Özdemir ile görüştü. Tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy sular altında kalacak. İlçe merkezi yöredeki Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor.