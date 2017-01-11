Bakırı sadece çıkartmıyor aynı zamanda işlemeyi öğreniyorlar

Türkiye’nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin’in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi.

Türkiye de bakırın çıkarıldığı sayılı yerlerden olmasına rağmen Murgul ilçesi Damar Köyü’nde geçte olsa yıllar sonra yöre insanı bakır işlemeciliği ile tanıştı. Bakırı yer yüzüne çıkarmanın dışında ülke ekonomisine bir katkının sağlanmadığı ilçede yöre insanı ilk kez bakırı işlemeyi öğrendi.

Murgul Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve İş Kur desteği ile Gaziantep ilinden Murgul’a getirilen bakır işlemeciliği ustası, ilçedeki bayanlara bakır işlemeciliğini öğretmeye başladı. Kursa katılan yöre kadınları artık bakır işlemeciliği sanatını öğrenerek yeni ürünler ortaya koyuyor. Murgul Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada ” Murgul deyince akla bakır geliyor. Murgul bakırın başkentidir. Ama sonuçta Murgul’da madenin çıkarılması dışında herhangi bir işlem yapılmıyor. Biz de madenin sadece çıkarmanın ötesinde çıkarmış olduğumuz madeni günlük hayatımız da kullandığımız eşyalara dönüştürme çabasındayız. Murgul ilçesinde ve bakır madeninin çıkarıldığı Damar Köyü’nde olmak üzere 2 ayrı yerde açmış olduğumuz bakır oyma kursunda toplam 50 bayana kurs verildi.” şeklinde konuştu.

Damar Köyü Muhtarı Mehmet Arslan da yaptığı açıklamada ” İlçemiz maden yatağı ancak maden işleme dışında bakırın tanıtımı yapılmamış. ‘Türkiye’nin başkenti Ankara ise bakırın başkenti de Damar’dır. Ülkenin işlenmesi en kolay ve en yumuşak bakır madeni burada. Muhtarlık olarak usta bayanlarımızın yaptıkları bakır işlemeleri yani sıra, işlemeli kupa ve madalya üretip piyasaya sürmek istiyoruz. Ayrıca hediyelik eşya üretip gelen turistlerimize sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Eti Bakır AŞ. Murgul İşletme Müdürü Sinan Kabaloğlu da yapılan çalışmaları desteklediklerini kaydederek "İşletmemizde, yıllık yaklaşık 135 bin ton konsantre üretiyoruz. Yaklaşık 25 bin ton metale karşılık geliyor. Türkiye’nin bakır madeni üretiminin yüzde 25’ni biz Murgul’dan karşılıyoruz. Murgul hem madencilik hem eko turizm açısından çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkenin ve bölgemizin gelişmesi, ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükselmesi adına yapılacak her türlü çalışmaya destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. .