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04 Haziran 2018 16:41

Baraj kapakları kapatılınca çok sayıda balık telef oldu

Erzurum’un İspir ilçesi Karakale köyünde bulunan Arkun Baraj kapakları kapatılınca nehirde bulunan çok sayıda balık telef oldu.

Baraj kapakları kapatılınca çok sayıda balık telef oldu

04 Haziran 2018 16:41


Artvin ile Erzurum sınırında bulunan Arkun Baraj suları Çoruh nehrine ulaşıyor. Çoruh Nehri üzerinde bulunan barajların su seviyelerini dengelemek adına bölgede bulunan baraj suları zaman zaman açılıp kapatılıyor. Çoruh nehrine 10 kilometre mesafede bulunan Arkun Barajı’nın kapakları kapatılıp, nehre can suyunun çok az verilmesiyle nehirde bulunan balıklar susuz kalınca telef olmaya başladı.


Bu bölgede bulunan Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyü sakinleri, baraj kapaklarının açık olduğu zamanda derede balıkların yığıldığını ancak kapakların biranda kapatılıp suyun yok denecek kadar az bırakıldığını ve derede bulunan balıkların öldüğünü ifade ediyorlar. Köylüler, yetkililerden kapaklar kapatıldığında can suyunun bırakılması konusunda daha duyarlı olmaları istiyorlar.




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