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29 Kasım 2017 13:02

Başkan Kocatepe’den öğretmenlere sürpriz ziyaret

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, öğretmenleri okullarında hediyelerle ziyaret ediyor.

Başkan Kocatepe’den öğretmenlere sürpriz ziyaret

29 Kasım 2017 13:02


Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Başkan Yardımcısı Erkan Yazan ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ile beraber Artvin merkezdeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek görev yapan öğretmenlere hediye takdim etti. Ziyaretin ilk gününde Gazi Ortaokulu, Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin misafiri olan Başkan Kocatepe, öğretmenlere isme özel hediye verirken, anaokulu öğrencilerine de unutmayarak miniklere de çikolata dağıttı.


Başkan Kocatepe’nin ilk durağı Gazi Ortaokulu oldu. Burada öğretmenlere hediyelerini verdikten sonra Başkan Kocatepe, 2016-2017 eğitim TÜBİTAK 4006 projesinde yer alan öğretmenlere eşofman, öğrencilere de hayatları boyunca hatıra olarak saklayabilecekleri madalya takdim etti.


Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, ziyaretleri ile ilgili yaptığı konuşmada kendisinin de eski bir öğretmen olduğunu ve öğretmenler odasındaki sohbeti özlediğini belirtti. Kocatepe "Siz değerli öğretmenlerimizi okullarınızda ziyaret ederek hediyelerinizi vermek istedik. Ben de bir öğretmenim, öğretmenliği ve öğretmenler odasındaki o sohbetleri çok özlüyorum, okullara sık sık gelip çayınızı içip dertlerinizi, istekleriniz dinleyip sohbet etmek istiyorum ama hem vakit bulamıyorum hem de siyasi bir yapı olduğumuzdan dolayı yanlış anlaşılmaktan korktuğumdan gelemiyorum. Okullarımıza elimizden geldiğince destek ve hizmet vermeye gayret ediyoruz. Siz değerli öğretmenlerimiz öğrencilerimize değerlere devlet mallarına sahip çıkma öğretilmediği sürece biz yaptıklarımızı yıkmaya çalışan nesiller yetişir. Bu durumda sizlere bizlerden daha çok iş düşüyor. Sizler gönüllerin beyinlerin imarlarını yapmadığınızı sürece bizim yaptığımız şehir imarları başımıza bela olur. Arkadaşlar Belediyemizin kapısı herkese açık fikirlerinize de açığız. Siz gelin bize fikirlerinizi sunun bizde makulse uygulamaya koyalım çünkü bu şehri beraber yönetiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber Milli eğitim camiamızın kaynaşması birbirlerine daha fazla güvenmesi için bir piknik organizasyonu yapmayı düşünüyoruz” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci de Başkan Kocatepe’ye eğitim kurumlarına ve eğitimcilere verdiği destekten ötürü teşekkür etti.




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