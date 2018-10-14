İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan oğlunun nikahını kendisi kıydı

Artvin’in Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, oğlu Mansur Atan’ın nikahını kendisi kıydı.

Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, oğlu Mansur Atan'ın nikahını kendisi kıydı. .


Borçka ilçesindeki Gözde Düğün Salonunda düzenlenen merasime Artvin Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Borçka Kaymakamı Mahmut Yıldız, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk protokol üyeleri, gelin ve damadın aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Mansur ve Gülce Melek Atan çiftinin nikahını Belediye Başkanı olan baba Aslan Atan kıyarken, Atan oğlunun nikahını kıyarken oldukça heyecanlı göründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.