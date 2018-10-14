Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan oğlunun nikahını kendisi kıydı

Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, oğlu Mansur Atan'ın nikahını kendisi kıydı. .

Borçka ilçesindeki Gözde Düğün Salonunda düzenlenen merasime Artvin Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Borçka Kaymakamı Mahmut Yıldız, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk protokol üyeleri, gelin ve damadın aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mansur ve Gülce Melek Atan çiftinin nikahını Belediye Başkanı olan baba Aslan Atan kıyarken, Atan oğlunun nikahını kıyarken oldukça heyecanlı göründü.