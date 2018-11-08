Borçka'da bürokrat ve öğrenciler hastane etrafına fidan dikti

Artvin'in Borçka ilçesinde yeni yapılan Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

İlçede yeni inşa edilen hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile hastane yönetimi ve çalışanları toplamda 300 tane ladin ve sari çam fidanları bürokrat ve öğrenciler ile birlikte dikildi. Fidan dikimi merasimine Borçka Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Aslan Atan, Orman İşletme Müdürü Recep Aydemir, Cumhuriyet Savcıları, Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk ile öğrenciler katıldı.

Peyzaj çalışmaları hakkında bir konuşma yapan Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, “Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası çevresini yeşillendirmek istiyorduk. Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığımızın ‘fidan dikin birlikte büyüyelim' kampanyası, hastane etrafını yeşillendirmemiz güzel bir anı olarak kalacaktır. Amaç tabi hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, ziyaretçilerimize ve hastane personelimize hoş bir görüntü sağlanması. Çalışmalarında desteğini esirgemeyen Borçka Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İlçeye yeni atanan Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ise “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı riyasetinde, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı arasında yapılan ağaçlandırma iş birliği protokolü çerçevesinde 81 ilde belediye çevresinde ve Milli Eğitim'e bağlı ilk ve orta okullularında eğitim ve öğretim gören yaklaşık 10 milyon öğrenci tarafından birer fidan dikme merasimi ile fidanlarımız toprakla buluşturuyoruz. Bir başka deyimle 'Fidanlar fidanlarla büyüyor sloganları ile birlikte buyuyoruz ormanlarımız' adlandırılmaktadır. Amacımız, ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine kargıda bulunmaktır” diye konuştu.

Öğrenciler ve minikler ise diktikleri fidanların etrafına avuçları ile toprak atarak diktikleri fideni okşayarak fidanla büyümenin heyecanını yansıttılar.