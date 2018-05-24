Bu okulun koridorları konuşuyor

Okulun Sosyal Bilgiler ve Türkçe Koridoru, Din Kültürü köşesi ve Çanakkale Köşesi ve yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı Arhavi Belediye Başkan Vekili Tahsin Kurdoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu ve Okul Müdürü Levent Toraman gerçekleştirirken, sergide öğrencilerin yaptıkları resimlerde dini motiflere ve kardeşlik duygusuna vurguları gözden kaçmadı. Öğrencilerin üzerlerindeki tişörtleri de kendilerinin tasarlaması dikkat çekerken, kendilerinin tasarlayıp giydikleri tişörtlerde ise ‘Ne mutlu Türk’üm Diyene’, ‘Cool olma Türkçe konuş havalı ol’, ‘Ya Türkçe konuş ya da sus’, ‘Türkçe giderse, Türkiye Gider’ gibi Türkçe’nin önemini vurgulayan sözler yer aldı.

Öğrencilere ve öğretmenlere gösterdikleri emekten dolayı teşekkür eden Arhavi Belediye Başkan Vekili Tahsin Kurdoğlu, Çanakkale köşesine hayran kaldığını, tüm öğrencilerin Çanakkale’ye gidip o toprakları görmesi gerektiğini dile getirdi. Kurdoğlu “Gerçekten de çok güzel bir çalışma yapmışlar, emek vermişler. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi ayrı ayrı. Tabi burada çocukların gözlerinden okunuyor, sevmişler bir şeyleri. Çanakkale köşemiz var. Bütün Öğrencilerimizin Çanakkale’ye gidip o ruhu yaşaması lazım. Biz her zaman belediyemiz olarak da Milli Eğitim camiasına destek verdik bu konuda ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu ise çocukların itina ile hazırlanan bu koridorlar sahesinde tarihi kolayca öğrendiğini dile getirerek “Okul müdürümüze, emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, yüzlerinden mutluluk akan öğrencilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma olmuş hakikatten. Tarihimizi gencecik çocukların hem zihnine hem gönlüne nakşediyor bu görüntüler” dedi.

Görenleri kendine hayran bırakan okulun müdürü Levent Toraman ise öğrencilerinin bu hazırlığı yaparken severek yaptığını ve bu yüzden hiç yorulmadan, bıkmadan çalıştığını dile getirdi. Toraman “Sene boyunca öğretmen arkadaşlarla öğrencilerle işbirliği halinde, ’Koridorlar Konuşuyor Projesi’ düzenledik. Bu proje altında koridorlarımıza ses getirtmeye başladık. Sosyal bilgiler koridoru, Türkçe koridoru, din kültürü köşesi, Çanakkale köşesi yaptık. İstedik ki çocuklar kendileri yaşayarak tarihi öğrensinler, ecdadını öğrensinler, Türk dilini yaşayarak önemini anlasınlar. Çokta faydalı oldu. Çocuklar çalışırken tarih şuuruna hakim olmaya başladılar. Tabi zor oldu ama nasıl ki balık yüzmekten yorulmazsa, kuş uçmaktan yorulmazsa insanlar da sevdiği işi yapmaktan yorulmaz. Bu işi yaparken yorulmadık” şeklinde konuştu.