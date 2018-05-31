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31 Mayıs 2018 16:50

Çalılıklarda mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan yavru ayı, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çalılıklarda mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

31 Mayıs 2018 16:50


Hopa ilçesi Kemalpaşa sahil yolu kenarında bir ayı ve yavrusunu gören dolmuş şoförü Nurettin Hacıoğlu, cep telefonuyla ayıyı görüntüleyip olayı Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen HOPAK ekipleri, anne ve yavru ayıyı arama çalışmalarına başladı. Anne ayıya ulaşılamazken, yol kenarındaki çalılıklar arasına sıkışan yavru ayı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma sonrasında yavru ayıyı yakalama çalışmaları ise komik görüntülere sahne oldu. Korkarak kaçmaya başlayan ayıyı elindeki battaniye ile yakalamak isteyen kurtarma görevlisi, battaniyeye basarak düştü. Ekip arkadaşları o anları kaydederken, yavru ayı kaçarak ormanlık alanda gözden kayboldu.




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