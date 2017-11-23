Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:27

Cankurtaran’da beyaz çile

Artvin’de etkili olan kar yağışı Cankurtaran Geçidi’nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Cankurtaran’da beyaz çile

23 Kasım 2017 15:27


Artvin’i Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayan Hopa-Borçka ilçeleri arasındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken, zincir takmayan sürücüler yolun trafiğe kapanmasına neden oluyor. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yol kenarına park etmek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Yolda seyreden araç şoförlerinden İsrafil Yavuz yaptığı açıklamada, artık bu çilenin bitmesini isteyerek “Tüm umutlarımız inşaat halinde olan ve bitme aşamasına gelen Cankurtaran Tüneli’nin bir an önce bitirilerek hizmete girmesi. Tünelin bitmesi ile bu zorlu ve çileli yolculuğumuzda sona erecek, şimdiden devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç