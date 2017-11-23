Cankurtaran’da beyaz çile

Artvin’i Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayan Hopa-Borçka ilçeleri arasındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken, zincir takmayan sürücüler yolun trafiğe kapanmasına neden oluyor. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yol kenarına park etmek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda seyreden araç şoförlerinden İsrafil Yavuz yaptığı açıklamada, artık bu çilenin bitmesini isteyerek “Tüm umutlarımız inşaat halinde olan ve bitme aşamasına gelen Cankurtaran Tüneli’nin bir an önce bitirilerek hizmete girmesi. Tünelin bitmesi ile bu zorlu ve çileli yolculuğumuzda sona erecek, şimdiden devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.