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27 Mayıs 2018 23:49

CHP Artvin’de milletvekilli aday tanıtım toplantısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 27.

CHP Artvin’de milletvekilli aday tanıtım toplantısı yapıldı

27 Mayıs 2018 23:49

Dönem milletvekilli aday tanıtım toplantısı büyük coşkuyla yapıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin ili 27. Dönem Aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, CHP 27. Dönem Milletvekili 1. Sıra adayı Uğur Bayraktutan, 2. Sıra adayı Yalçın Emiralioğlu Partililer, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


CHP Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, iktidarı eleştirerek, “16 yıldır ülkeyi getirdikleri nokta belli. Eğitim, sağlık, ekonomi, dış politika mı iyi ne iyi? Üniversitede hocam şöyle demişti koşucular koşuyor en geride kalan geriye bakmış ve ne çok yol koştum demiş. Diğerleri çoktan finişe varmıştı. Sanayi 4 sıfır 5 sıfıra taşıyorlar. Yolu da hizmet için yapmıyorlar müşteri anlayışıyla yapıyorlar geçseniz de geçmesiniz de parayı sizden alıyorlar. Her zamankinden daha çok birbirimize ihtiyacımız ar. Şu an iktidara çok yakınız Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız. TBMM’de çoğunluğu sağlayacağız.”


CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Muharrem İnce çıktığı günden beri ivmenin yükseldiğini görüyor. Bu işi ilk turda bitirebilirim diyor ama bir gerçek var 24 Haziran’da rezervasyon iptalleri yüzde 90’ı buldu. Erken seçimi baskın seçimi kabul etmeyenler tatil planlamışlardı. Meselenin önemini binaen şuana kadar yüzde 91’ı iptal etti. 8 Temmuz tarihine baktığınızda bu iptaller yüzde 16. Bu şu demek, eğer bu iş ilk turda tamamlanmaz ikinci tura kalırsa, ikinci tur olacak günün milletin kafasına 24 Haziran kadar önemli bir tarih olarak kazınması lazım. Çünkü biz ilk turda durdurup ikinci turda bu cumhurbaşkanlığını kazanacak noktaya geldiğimizde karşımıza seçimlerde düşük bir katılım oranı çıkarsa bunun altından kalkamayız” dedi.




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