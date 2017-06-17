CHP Milletvekili Bayraktutan’ın acı günü

Artvin Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Engin Özkoç, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TBMM İdari Amiri ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AÇÜ Rektörü Fahrettin Tilki katıldı. Cenaze namazını Artvin İl Müftüsü Kemal Uçkun kıldırdı.

Cenaze namazı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP’nin devam eden ‘Adalet Yürüyüşü’ne ve Maçka Parkı’ndaki ‘Adalet Nöbetine’ cenaze dolayısıyla ara verdiklerini dile getirerek, “Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte Uğur Bey’in kıymetli annesinin cenazesine katılmak için buradayız. Bu yüzden bir grup arkadaşımızla birlikte yürüyüşe ve adalet nöbetine ara verdik. Buradan dönüşte arkadaşlarımız yürüyüşe, biz de Maçka Parkı’ndaki adalet nöbetine devam edeceğiz” dedi.

İktidar partisinin adalet yürüyüşü hakkındaki açıklamalarını komik bulduklarını söyleyen Altay, “Sayın Cumhurbaşkanı adalet yollarda aranmaz diyor. Eğer siz adaleti yerle yeksan ederseniz, adaleti yerlerde süründürür hale getirirsiniz biz o adaleti yerlerden toplayıp hak ettiği saygın konuma yükseltmek için yollarda da yürürüz, parklarda da yatarız. Bunu yapacağız. Bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Elbette demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğu unutulmamalı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsel olabilseydi, sembolik meclis haline dönüşmeseydi, yargı siyasetin sopası haline gelmeseydi, bu tür hukuk garabetleri yaşanmasaydı, kimse de yolda yürümeye, parkta yatmaya kalkmazdı” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş ve nöbet kararını kolay almadıklarını dile getiren Altay, “Enis Berberoğlu kararıyla Türkiye’de uyuyan dev uyandırılmıştır. Bundan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diktatör arzu ediyor diye Türkiye’de toplum dizayn edilmeyecek, insanların yaşam tarzı değişmeyecek, insanlar etnik inanç olarak ayrıştırılmayacak. Herkes için adalet, herkes için güçlü demokrasi. 80 milyonun huzuru. Başka bir derdimiz yok. Genel Başkanımızın 15 Haziran’da başlattığı Enis Berberoğlu için değildir, 80 milyon içindir. Tutuklu gazeteciler içindir, 20 Temmuz mağdurları içindir. Akademisyenler, öğretmenler içindir. Hiçbir düşünce ve siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkes için yürüyor Kılıçdaroğlu. Bu adalet terazisini dengeleyemez isek bir gün Tayyip Erdoğan da dengesiz bir adalette yargılanacak. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Adalet, Tayyip Erdoğan’a da lazım. İlerde Tayyip Erdoğan’a da lazım olacak adaletin adil olması, yüce Türk milleti adına bağımsız karar verebilmesi için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızın adalet tesis edilene kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yürüyüşe verilen destekten dolayı 80 milyona teşekkür ettiklerini söyleyen Altay, “Her konuşanın cezaevine atılacağı, adaletin, cumhuriyetin olmadığı bir Türkiye bize lazım değil. Cumhuriyeti bizim için anlamlı kılan onun laik niteliği, onun hukuk devleti olma özelliğidir. Devletin hukuk devleti olma özelliği ortadan kalkmışsa Cumhuriyetin bizim için bir kıymeti yoktur” şeklinde konuştu.

Cenazeye çelenk gönderen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kılıçdaroğlu, Bayraktutan’a başlatmış oldukları yürüyüş nedeniyle cenazeye katılamayacağını dile getirdi.