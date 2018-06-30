Çifte düğün yaptılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan Amasyalı Sinan Bilgili, sınıf arkadaşı Artvin’in Borçka ilçesinden Mine Navdar’ı sevince ailesi ile birlikte Borçka’ya kız istemeye geldi. Kız isteme sonrasında çiftler nişanlanırken, nişana katılan Mine Navdar’ın erkek kardeşi Mustafa Barış Navdar, eniştesinin kız kardeşi Nihan Bilgili’yi görerek aşık oldu. İki gencin birbirlerinden hoşlanması üzerine Bilgili ve Navdar aileleri tekrar bir araya gelerek bu kez Mustafa Barış Navdar ve Nihan Bilgili’nin nişanını yaptı.

İki aile evlatlarının nişanlarının ardından düğünlerin nasıl yapılacağını konuşurken, çifte düğün fikri ortaya atıldı. Bunun üzerine çiftlerin düğünü de Artvin’in Borçka ilçesindeki bir düğün salonunda birlikte yapılırken, genç çiftler çifte düğünle hayatlarını birleştirdi. Salona gelen davetliler, bir salonda çifte damat ve gelini görünce şaşkınlık yaşarken, ilk kez böyle bir düğüne tanıklık ettiklerini belirttiler.

Dünür Süleyman Navdar ve Veli Bilgili ise yaptıkları açıklamada “Gençler tanışmışlar biz de kararlarına destek olduk. Bir salonda çifte düğün yapmak için her ne kadar zorlansak da bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.