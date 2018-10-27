Çoruh Nehrine yapılan çalışma sayesinde ilçe çirkin görünümden kurtulacak

Çoruh Nehri yatağını temizleme ve çevresine yapılacak istinat duvarı çalışmaları sayesinde Artvin'in Borçka ilçesi daha güzel bir görünüme kavuşacak.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ile Borçka Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hız kazandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aslan Atan, yapılan çalışma sayesinde çirkin görüntülerin son bulacağını kaydetti. Asan “Rıhtım olarak bilinen nehrin havzasında çirkin görüntüler içerisinde ilçe adına olumsuz görüntüler sergiliyordu. Bu görsel çirkinliklerden kurtarmamız için plan ve programlarımızı yaptık. Düzenleyeceğimiz bölgelerde mülk sahipleriyle görüştük ve istinat duvarı yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Burası tamamlandıktan sonra ilçemizin en güzel yerlerinden birisi olacaktır. DSİ 26. Bölge Müdürüme ve diğer yetkililerine teşekkür ediyorum. Borçka'yı özlenen temiz yaşanılabilir bir hale getirebilmek için bütün gücümüzü bütün gayretimizi veriyoruz bu anlamda da devletimizin desteğini hep arkamıza alarak, çok kıymetli çok değerli Borçka halkının desteğini hep yanımızda hissediyoruz. 2023 vizyonu ile Borçka'yi buluşturacak bir gayretin bir çalışmanın içinde olacağımızı bütün kardeşlerime buradan ifade ediyorum. Çalışmalarımızı aralıksız olarak başlattık. İlçenin en önemli problemi olan aslında bu bütün şehirlerin en önemli problemidir kanalizasyon ve içme suyu. Alt yapı çalışmalarımız tüm gayretlerimizle sürüyor. Kıymetli hemşerilerimizden şunu istiyoruz tabi bu çalışmalar yapılıyor, aksayan bir takım şeyler oluyor burada da biz Borçka'lı kardeşlerimden buna biraz tahammül, biraz hoşgörü göstermelerini bekliyoruz. Yıl sonu itibariyle kazılan yerler çok daha sağlıklı bir şekilde kapatılacak. 70 yıl alt yapı gibi ilçenin bir problem olmayacak. Biz günü kurtarmak için değil gelecek vaat etmek için çalışıyoruz diyerek” diye konuştu.