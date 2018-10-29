Cumhuriyet Bayramı Artvin'de coşkuyla kutlandı

Artvin'de Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Vali Ömer Doğanay'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Tören başlangıcında Vali Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Vali Doğanay, 95 yıl önce bin bir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Doğanay, “Orta Asya'dan başlayan bu milletin tarihi seyri Malazgirt'le Anadolu'ya taşınmış, Osmanlı'yla 3 kıtaya yayılmış. Her gittiğimiz yere insanlık, adalet götürmüşüz. Mustafa Kemal ve arkadaşları bundan 95 yıl önce bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak, düşmanı bu vatan topraklarından kovarak bu devleti kurdular. Bizler bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yaşını kutlamanın kıvancını yaşıyoruz” diye konuştu.

Kutlamalarda Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ile farklı kategorilerde düzenlenen etkinliklerde ödül kazanan öğrencilere hediye takdimi ile devam eden kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.