İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Derekapı Güz boğa güreşleri" yapıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen “Derekapı Güz Boğa Güreşleri” bugün yapıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen “Derekapı Güz Boğa Güreşleri” bugün yapıldı.


Derekapı Mevkiinde sabah saatlerinde başlayan güreşlerde toplam 90 boğa yarıştı. Çok sayıda seyircinin de izlediği güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine çeşitli para ödülleri verilirken, güreşlerin hava kararıncaya kadar süreceği belirtildi.


Öte yandan öğleden önce yapılan müsabakalarda boğaların birbirleriyle kıyasıyla güreşmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.