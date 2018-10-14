"Derekapı Güz boğa güreşleri" yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen “Derekapı Güz Boğa Güreşleri” bugün yapıldı.

Derekapı Mevkiinde sabah saatlerinde başlayan güreşlerde toplam 90 boğa yarıştı. Çok sayıda seyircinin de izlediği güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine çeşitli para ödülleri verilirken, güreşlerin hava kararıncaya kadar süreceği belirtildi.

Öte yandan öğleden önce yapılan müsabakalarda boğaların birbirleriyle kıyasıyla güreşmeleri renkli görüntüler oluşturdu.