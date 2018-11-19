DKİB'den Artvin Valisi Doruk'a "hayırlı olsun" ziyareti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin gerek yolcu gerekse araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerin yaşandığı sınır kapısında devam eden modernizasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Birliklerinin faaliyetleri, ihracatçıların talepleri konusunda Vali Doruk'a bilgiler veren DKİB Başkan Vekili Gürdoğan ise Türkiye'den Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren 4 ilden birisinin Artvin olduğunu hatırlatarak “Mevcut ihracatımızın daha da üst noktalara erişmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinden tüm Orta Asya coğrafyasına yapılan çıkışlar Sarp Sınır Kapısı'ndan yapıldığı için büyük yoğunluk yaşanmaktadır. Bundan dolayı sadece ihraç yükü taşıyan taşıtların çıkış-girişleri için önerdiğimiz Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması bakanlar kurulu kararı ile sağlandı ancak Gürcistan tarafından kaynaklanan kapının inşaatına bir türlü başlanamadı. Bu kapının her iki taraf açısından da aynı anda başlatılarak bağlantı yol ve hizmet binalarının yapımına başlanılmasını arzuluyoruz” dedi.

Sarp Sınır Kapısının modernize edilmesi ve gümrük sahasının genişletilmesinden memnun olduklarını kaydeden Gürdoğan, ”Modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte kapı daha da hızlı ve sağlıklı bir şekilde yaya ve araç geçişlerine hizmet sunacak. Gümrük sahasında görev yapacak yolcuların pasaport ve kimlik işlemleri yapacak polis memuru ile gümrük personeli sayısının aratılmasını talep ediyoruz. Ayrıca gümrük sahasında hizmet veren tüm personelin eğitime tabi tutularak ülkemiz imajına yaraşır bir şekilde muamele yapılması sağlanabilir” diye konuştu.