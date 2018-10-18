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DOKA 108. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 108.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 108. Yönetim kurulu toplantısı Artvin'de yapıldı.


Gümüşhane Valisi Okay Memiş başkanlığında Artvin Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.


Gümüşhane Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Okay Memiş, insan kaynaklı olan küçük ölçekli illerde kalkınma ajanslarının yönlendirici etkisinin olduğunu belirterek, Trabzon merkezli olan DOKA' nın da bölge için önemine vurgu yaptı. Memiş, “Bu kapsamda DOKA'nin bölgedeki güzel çalışmalarına şahit oluyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı çalışmalar devam eder. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı turizm diye düşünüyorum. Bu yöne yönelik proje ve yatırımlara ağırlık vermemiz lazım” dedi.


Memiş Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı ekonomik dar boğazdan da birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek çıkılacağını belirtti.


Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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