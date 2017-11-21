Acu, Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında Yusufeli İlçesi yeniden yerleşim yeri çalışmalarının da devam ettiğini belirterek "Projeden 1 ilçe, 19 Köy arazisi ve yerleşim yeri etkilenmekte ve Yusufeli İlçesi ve 6 köyün yerleşim yeri tamamen su altında kalmaktadır. Baraj nedeni ile yeni yerleşim yerine taşınacak olan Yusufeli İlçesinin hazırlanan yeni yerleşim planlarının yörenin coğrafi şartlarına göre bütün kesimlerin ihtiyaçlarına cevap vermesi için çalışmalar yürütülmektedir. Yusufeli ilçesinin mevcut şehir alanı 75 hektardır. DSİ olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde yeni Yusufeli İlçesinin daha müreffeh bir yerleşkeye kavuşması için Yusufeli’nin mevcut şehir alanı 2 katına çıkarıyor, 150 hektar alanda yeni Yusufeli’ni inşa ediyoruz. Yusufeli ilçesi Yeniden Yerleşim Çalışmaları” kapsamında 15, 5 milyon m³ kazı ve toplam 12 milyon m³ dolgu ile büyük bir kentin alt yapısını inşa etmekteyiz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

‘’Milli Ekonomiye 450 Milyon TL Katkı"

Yusufeli Barajı’nın 270 metre yüksekliğine sahip kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. Barajı olduğunu hatırlatan Acu, barajın tipi çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildiğini dile getirdi. Acu “Ülkemizde 2016 yıl sonu itibari ile işletmedeki toplam hidroelektrik enerji 92 500 GWh/yıl olup, Yusufeli Barajı 558 MW’lık (3*186 MW) kurulu gücü ile 1 888 GWh/yıl kapasitesi ile bunun yüzde 2,1’ini üretecektir. Çoruh Havzasındaki projelerin toplam enerji üretimin yüzde 13’ü Yusufeli Barajı ve HES Projesinden üretilecektir. Tamamen Türk mühendisi ve işçisinin alın teri ile yapılan Yusufeli Barajı ve HES günlük 1 Milyon TL’yi aşkın tutarlı elektrik enerjisi üreterek 7 yılda kendisini amorti edecek olup, 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon TL katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı

Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağını belirten DSİ Genel Müdürü Acu “Diğer taraftan Çoruh Nehri’nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri’nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır” şeklinde konuştu.