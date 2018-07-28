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28 Temmuz 2018 17:33

En yavaş motosiklet olabilmek için yarıştılar

Motosiklet tutkunları Artvin Motofest 2018 ile bir araya geldi.

En yavaş motosiklet olabilmek için yarıştılar

28 Temmuz 2018 17:33

Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında streslerini atan motosiklet tutkunları, bu kez en yavaş motosiklet olabilmek için yarıştı.


Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde birbirinden gösterişli motosikletler ilgi gördü. Artvin Motosiklet Spor Kulübü tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Moto Fest 18 Artvin’ festivaline Türkiye’nin değişik bölgelerinden yaklaşık 250 motosikletçi katıldı. Festivalde motosikletçiler en yavaş motosiklet olabilmek için yarıştı. İkişerli olarak yarışan motosikletçiler ayaklarını yere koymadan belirlenen alanı en yavaş şekilde geçmek için mücadele verdi. Artvin Motosiklet Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ufuk Çelik, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 250 motosikletçinin katıldığını belirterek, Kafkasör Yaylasının eşsiz doğasında arkadaşlık, dostluk içinde bir kamp ortamında motosiklet tutkunlarını ağırladıklarını söyledi.


Motosiklet kültürünün Türkiye’de tam anlamıyla fark edilmediğini vurgulayan Çelik, "Bizler motosiklet kültürünü insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Dostluğu, arkadaşlığı, bilgi paylaşımını egemen kılmaya çalışıyoruz. Şehrimizin de tanıtımına motosikletçi misafirlerimiz gönüllü elçi oluyorlar. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu anlamda da çok mutluyuz" dedi.


Festivale Samsun’dan katılan motosiklet tutkunu İbrahim Celil ise motosiklet camiasının farklı bir camia olduğunu belirterek, "Motosiklet camiası insanları kaynaştıran, sosyal yaşamı sağlayan önyargıları yıkan bir yapısı var. Motosiklet eşittir bir yaşam felsefesidir, bir sevdadır, aşktır" diye konuştu.


Etkinliğe eşiyle katılan Avni Gülşen de, boş zamanlarında eşiyle birlikte Türkiye’yi gezmeye çalıştıklarını kaydetti.


15 yaşındaki Ayşe Yıldız Ural ise 3 yıldır motosiklet kullandığını vurgulayarak, "Motosiklet kullandığınızda özgür olduğunuzu hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.




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