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Eski Bakan Faruk Çelik Karagöl'ü gezdi

Tatil için memleketi Artvin’e gelen eski bakanlardan Faruk Çelik Borçka ilçesindeki Karagöl’ü gezdi.

Tatil için memleketi Artvin'e gelen eski bakanlardan Faruk Çelik Borçka ilçesindeki Karagöl'ü gezdi.


Borçka İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki göle beraberindeki partililer ve Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan'la birlikte gelen Çelik, göl çevresini gezdi, hemşehrileri ile sohbet etti. Çelik, gölün iskelesinde etrafını izledikten sonra, ”Artvin'in çok şirin ilçesi olan Borçka'dayız,Borçka olarak bilenleri Macahel ve Karagöl, iki mekanı görmek ve gezmek lazım. Yaz döneminde iç ve dış turizmin akın attığı bir bölge ve şu anda Karagöl'un içindeyiz. Görüyoruz ki sonbahara girmemize rağmen vatandaşlarımız akın akın ilgi gösteriyorlar. Ülkemizin çok güzellikleri var. Artvin toprak olarak küçük il ama doğal güzellikleri çok müthiş olan il. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliklere davet ediyoruz” dedi.

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