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Evlilik vaadiyle kaçırılan kızına kavuşmak için yardım bekliyor

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Civan köyünde 14 yaşındaki kızının evlendirilmek için kaçırıldığını iddia eden baba, kızına kavuşmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım bekliyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Civan köyünde 14 yaşındaki kızının evlendirilmek için kaçırıldığını iddia eden baba, kızına kavuşmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım bekliyor.


14 yaşındaki kızının kaçırılarak evlendirilmek istediğini belirten Cihangir Ö., kızının 4 gün önce C.E ve M.E tarafından kaçırıldığını iddia ederek konuyla ilgili İlçe Emniyet Amirliği'ne müracaatta bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını söyledi. Kızı E.Ö.'yü kaçıranlara tepki gösteren Cihangir Ö., "Reşit olmayan kızımı 4 gün önce Borçka Gündoğdu Mahallesi'nde C.E. ve M.E. isimli şahıslar tarafından kaçırdığını biliyorum. Durumu İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdik ama bir türlü sonuç alamıyoruz. Kızımın razılığı olsa bile bir baba olarak yaşı tutmayan bir çocuğu alıkoyanları asla af etmeyeceğim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanıma, İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanımdan kızımın bulunup bize teslim edilmesi için yardım istiyorum. Alıkonulan kızım için Artvin Valisi Ömer Doğanay'a da durumu arz ettim. Kızımın biran önce bulunup bize teslim edilmesi için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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