Geçmişten geleceğe 300 yıllık eşyalar müzesi

Artvin Yaşam Eğitim Ve Kültür Derneği tarafından hazırlanarak, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Geleneksel Yaşam Müzesinde” günümüzde kullanılmayan 500’den fazla eşya sergileniyor. Bölge halkının asırlardır kullandığı ve yaşam şekillerinin nasıl olduğunu gösterebilen ve belge niteliği de taşıyan müze görenleri şaşırtırken, müze köy merkezinde öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanan okul binasının tadilatı yapıldıktan sonra köy halkının ellerinde bulunan eski eşyalar, araç ve gereçleri burada toplanması ile oluşturuldu. Müzenin geçmişte geleneksel yaşam kültüründe yer alan, daha sonra gelişen teknoloji ve köyden kente göç sebebi ve daha değişik nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş eşyalar, araç, gereç, alet, edevat gibi eşyaların burada sergilenerek unutturulmaması ve gelecek nesillere geçmişteki yaşamla ilgili bilgi kaynağı olması amaç edilerek açıldığı belirtildi. Şavşat ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki Tepeköy köyünde açılan müze, toplumun her kesiminin büyük ilgisini çekiyor.

Köy muhtarı Davut Karaaslan, eşyalara bakarak duygulandıklarını belirterek, “Artık dünya değişti. Hatta birçoğu bizlerin zamanından bile çok çok önce kullanılmış. Atalarımızın hangi şartlar altında yaşadıklarını bu eşyalara bakarak anlıyoruz. Eskilerimizin ne kadar zor şartlar altında yaşadıklarını beden gücünün ne kadar ön planda olduğunu bu müzeyi gezerek anlıyoruz. Yıllardır kullanmadığımız bu eşyalara bakarak anılarımızı tazeliyoruz, hatıralarımızı gözümüzde canlandırarak bir nostalji yapıyoruz. Bu yaşam şeklini unutturmamak ve gelecek nesillere de bu tarihe tanıklık eden eşyaları göstermek istedik” dedi.

Müzeyi ziyarete gelen Kürşat Özdemir ise eşyaların büyük bir çoğunluğunu ilk defa gördüğünü dile getirerek, “Çok güzel bir çalışma olmuş. Bu araç gereçlere baktıkça bölge halkının geçmişte ne kadar zorluklar içerisinde yaşadıklarını hissettim. Kendilerine lazım olan her şeyi kendileri tasarlayarak elle yapabilmişler. Bölge halkının çok çalışkan olduklarını anladım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, internet üzerinde 24 saat izlenebilen müze her gün saat 10.00’dan 16.00’a kadar ücretsiz gezilebiliyor.