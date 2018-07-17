Genç yazarın ilk kitabı “Şehitlerin Şahitleri” çıktı

Türkiye’de yaşanan darbeler, 15 Temmuz ve kahraman gazilerin o gece yaşadıklarını birinci ağızdan anlatan Şeymanur Özküney’in “Şehitlerin Şahitleri” isimli ilk kitabı piyasaya çıktı. En büyük hayali bu vatan ve millet için kalıcı eser bırakmak olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki yazar Şeymanur Özküney, 15 Temmuz gecesi yaşananları olayın şahitlerinin ağzından anlatmak için kitabını kaleme aldığını belirtti. Özküney, “Her insanın bir hayali olmalı, olmalı ki yaşamının bir amacı olsun. Öyle bir hayal kurarsınız ki belki imkânsızlığını da biliyorsunuzdur. Ama onu düşünmek, ona ulaşmak için verdiğiniz mücadele bile bazen size yetiyordur. Benim hayalim küçük bir fener olmak. Belki tüm yolunu aydınlatamayabilirim ama attığın adımı görebilmen için sana yardımcı olurum. Ben bu kitabı, senin yolun aydınlansın, geçmişi unutma diye yazdım. Yazdım ki şu dünyanın gafletinden kurtulalım. Gelecek nesilleri bilgilendirelim, göremeyenlere ışık olalım. Düştüğümüz zifiri karanlığı aydınlatmak için yazdım. Bu kitabı yolun, yolum aydınlansın diye oku, oku ki anlatasın, oku ki anlatalım, yaşayalım yaşatalım” şeklinde konuştu.

“19 Eylül” isimli kitabının hazırlığını yaptığını belirten Özküney, “İnşallah ikinci kitabımız da 19 Eylül 2018’de çıkacak. Tüm bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta ailem ve Artvin Valimiz Sayın Ömer Doğanay olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

1998 Erzurum doğumlu olan Şeymanur Özküney, ilk ve orta öğretimini Erzurum’da tamamladı. Ön lmisan öğrenimini Artvin Çoruh Üniversitesinde tamamlayan Özküney, 14 yaşından beri çeşitli alanlarda şiir, hikaye, deneme çalışmaları yapıyor.