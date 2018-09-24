Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi Artvin'de

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e geldi.

Ziyaret kapsamında Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Hong-Ghi Choi, Artvin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burada açıklamada bulunan Büyükelçi Hong-Ghi Choi, “Artvin'de turizm sektöründe, eko turizmde ve çeşitli alanlarda, barajlarıyla olsun, doğal güzellikleriyle olsun çok güzel bir şehir olduğunu görerek teyit ettim. Kore gazilerimizin Kore'ye gelerek orada, Kore'nin gelişmesi için, Kore'nin özgürlüğü için savaşmaları, kanlarını oraya akıtmış olmalarından dolayı kendilerine minnettarlığımızı dile getirmek, ülkem adına teşekkür etmek için bir elçi olarak bu etkinliğe katılıyorum. Bu sayede de Artvinlilerle buluşmuş oluyorum. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise Güney Kore Büyükelçisi'nin Artvin'de olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Büyükelçi Choi'ya Güney Kore'deki bir şehirle Artvin'in kardeş şehir ilan edilmesi teklifini ilettiğini belirten Vali Doğanay, "Kendileri bu teklifimi memnuniyetle kabul ettiler. Bundan sonra Artvin ili ile Güney Kore'den bir şehir kardeş şehir olacak. Sosyal ve beşeri münasebetlerimiz turizm anlamında da sürdürecektir. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.