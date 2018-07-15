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15 Temmuz 2018 19:10

Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Artvin Belediyesi tarafından, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmalar düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

15 Temmuz 2018 19:10


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonasına Düzenlemeli ve Düzenlemesiz kategorilerinde Adana, Aydın, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkâri, Edirne, İstanbul, Gaziantep, Zonguldak, Kars, İzmir, Çorum, Erzurum, Kütahya, Ordu, Trabzon, Kilis, Isparta ve Artvin’in de olmak üzere 21 ilden 25 ekip katıldı.


Düzenlemeli Dalda, Artvin Anadolu Lisesi G.S.K birinci olurken Geleneksel Düzenlemesiz Dalda ise Erzurum Kültür Turizm G.S.K. birinci oldu.


Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonasında konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin’in halk oyunlarının başkenti olduğunu söyledi.


Doğanay,” Bir milleti yok etmek için düşmanın yaptığı ilk şeylerden birisi de kültürlerini yok etmektir. İnşallah biz ne kültürümüzden ne inancımızdan ne çalışmaktan ne de oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Hep beraber daha ileriye daha güzele gideceğiz. Biz hep beraber Anadolu’yuz hep beraber Anadolu kalacak ve bu coğrafya kazanacak diyorum" dedi.


Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise Artvin’in halkoyunlarının kalbi olduğunu ve 23 yıl sonra aşıkla maşukun 23 yıl sonra yeniden bir araya geldiğini söyledi.


Kocatepe "Burası doğanın halk oyunlarının kalbi. Burada belediye olarak Halk oyunları Türkiye Şampiyonasını talep ederken en büyük gücümüz Artvin’ in halk oyunlarındaki mazisi heyecanı ve kültürüydü. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum aşıkla maşuku 23 yıl sonra buluşturdular. Ülkemizin her rengini şehrimizde bir araya getirmek için bizim için mutluluk oldu.” diye konuştu.


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanı Suat Aksu ise “Bugün burada sistem gereği bir yarışma olacak ama bunlar kesinlikle kültürümüz içerisinde bir yarışma olduğu varlığını uyandırmasın. Halk oyunları kültürümüzü ülkemizin her bölgesine yaymanın ve yaşatmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.


Dereceye giren ekiplere kupa, madalya, ve ödüllerinin takdiminin ardından şampiyona sona erdi.




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