Hayvan Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Günlük ortalama 50 sokak hayvana hizmet verecek tesis, Yaban ve sokak hayvanlarının bakım, rehabilitesi ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılayacak.

Artvin Belediyesi tarafından Çayağzı Mahallesi eski çöp döküm alanı yanında inşa edilen ‘Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ hayvan bakım evi ünitesi ve idari ofis olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm olan hayvan bakım ünitesi; hayvan bakım odaları, bahçeler, yavrulu anne bakım ünitesi, uyuz bakım ünitesi, malzeme ve mama deposundan oluşuyor. İdari ofis bölümünde ise; ameliyathane, müşahede ünitesi, malzeme ve mama deposu, karantina ünitesi, hekim odası, idari Ofis ve kafeterya yer alıyor.

Tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçen Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hayırsever iş adamı Ali Nihat Gökyiğit’e teşekkür eden Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Karadeniz’de benzeri olmayan örnek bir proje olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına, yaralı yaban hayvanlarına sahip çıkmanın hem belediyecilik hem de insanlık görevleri olduğunu vurgulayan Kocatepe, “Burada sadece kedi, köpek bakımı değil, vahşi hayvanlar dediğimiz çakal, tilki, ayı, kurt, yaban keçisi gibi hayvanların tedavisi de yapılacak. Kıt imkanlarımızla bile biz bu hizmeti belediye olarak şu an veriyoruz. Bütün canlılar için merhametimizin göstergesi olarak hayvan bakımevi rehabilitasyon merkezini kurduk. Bunda emeği olan herekse teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da merhamet duygusunun kadim medeniyetimizin en önemli unsuru olduğunu ifade dererek, “Bugün modern bir toplum olmanın gereği sayabileceğimiz çok güzel bir hizmete Artvin’de kavuşmuş bulunuyor” diye konuştu.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, doğal dengenin ve ekosistemin korunmasının sürdürülebilir bir yaşam için önemli olduğunu söyledi.

Gökyiğit, “ Doğanın dengesini, ekosistemi bozduğumuz zaman başımız dertten kurtulmuyor. Bu doğanın içinde hangi canlı olursa olsun, bitki, hayvan, böcek bunlardan birisine zara verdiğimiz zaman başımıza akıl almaz sıkıntılar geliyor. Başımıza adeta dert yağıyor. Bunların bir tanesi iklim değişikliği. Buna iklim kıyameti de diliyoruz. Bugüne kadar hep senaryo olarak anlatıldı, bugün ise bir realite olarak karşımıza çıktı. Doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artmaya devam ediyor. Bugün dünyamız su sancısı ve gıda güvenliği telaşı içinde. Bütün bunlar doğanın, dengesini ekosistemi bozduğumuz için oluyor. Bu hayvanlarda bu ekosistemin bir parçası. Onlara hizmet etmek çok büyük hayır.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesisin açılışı yapılırken, devamında da tesis gezilerek incelemelerde bulunuldu.

Programa Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, eşi Hacer Kocatepe, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Vali Yardımcıları Arif Oltulu, Adam Başoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,24-25-26.Dönem AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, AK Parti Artvin İl Başkanı Av. Şenol Alpaslan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Gökyiğit ve Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Artvin’in doğal güzelliğini sembolize eden üç boyutlu tablo hediye edildi.