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01 Aralık 2017 18:33

Hopa´da ‘Hamsi Şenliği’ düzenlendi

Hopa Belediyesi tarafından Hamsi Şenliği’nin bu yıl 3’üncüsü düzenledi.

Hopa´da ‘Hamsi Şenliği’ düzenlendi

01 Aralık 2017 18:33

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen hamsi şenliğinde 2 ton hamsi tüketildi. Hopalıların yoğun ilgi gösterdiği şölene getirilen kasalar dolusu hamsi de yetmedi.


Yüzlerce kişinin katıldığı şölene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Gürler, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ve bazı daire amirleri katıldı.


Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa’nın en iyi şeylere layık olduğunu ifade ederek, “Hamsi Marmara’da ağlar, Sinop’ta rahatlar ve Hopa’da güler, diye bir fıkra vardır. Bunun sebebi de şu, kar suyunun denize inmesiyle birlikte Hopa en son iskelemiz olduğu için burada suyun soğumasıyla hamsi daha lezzetli ve bol olurdu. Balıkçılarımıza da rastgele diyorum. Allah yardımcıları olsun. Festivalimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz ve afiyet olsun” dedi.


Vali Doğanay’ın Hopa ilçesine çok değer verdiğini ve önemli katkıları bulunduğunu kaydeden Cihan,” Sayın Valimiz daha önceki görevi Mahalli İdareler Genel Müdürü idi. İlimize atanmadan önce kendisini makamında ziyaret ettiğimizde şu an yapımı devam eden Hopa Belediyesi ile Hopa Kaymakamlık binasının arsa tahsisini yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Hopalılar olarak Sayın Valimize teşekkür ediyoruz ve kendisiyle guru duyuyoruz. Ayrıca Valimiz Hopalılar için Şahintepe asansörü yapımına bizleri de teşvik ederek maddi ve manevi yardımlarda bulundu. Her zaman Hopalıların yanındadır ve olmaya da devam ediyor. Biz Hopalılar Valimizi çok seviyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.


Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, Karadeniz insanının deniz ürünleri içinde hamsi ile özdeşleştiğini belirterek, balıkçılara bol ve bereketli günler diledi. Karadeniz insanın olmazsa olmazların başında hamsinin geldiğini ifade eden Doğanay, “Güzel ve güneşli bir kış gününde insanları hamsi festivalinde bir araya getirerek bu güzel etkinliği düzenleyen Hopa Belediyesini tebrik ediyorum. Dolayısıyla bütün balıkçılarımıza rastgele diyoruz. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Doğanay, hamsi yemeden önce mangal başına geçerek bir süre hamsi pişirerek, vatandaşlara ikram etti.


Vatandaşlar hamsi ile doydu


Hamsi şenliğine katılan yüzlerce kişi hamsi yeme fırsatını yakaladı. Mangalda ve suda pişirilen hamsi kısa sure içinde tamamen tüketildi. Şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi yenildi.




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