Hopa’da ’Z-Kütüphane ile Özel Eğitim Sınıfı’ hizmete açıldı

Artvin Valisi Ömer Doğanay, eğitimin, bilimin ve sanatın temelinin kitaba dayandığını belirterek, okumanın önemine dikkat çekti. Peygamberimize gelen ilk emrin “oku” olduğunu anımsatan Vali Doğanay,” Ülke olarak internete günde 3 saat, televizyona 6 saat zaman ayırıyoruz. Ancak okumaya maalesef günde sadece 1 dakika zaman ayırıyoruz. Kitap okumaya daha fazla zaman ayırmalıyız. Ülke olarak okumaya ve daha çok çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Düğünlerde, nişanlarda veya komşuluk ziyaretlerinde hediye olarak vereniniz var mı diye soran Vali Doğanay,” Ülke olarak dünyada kitap hediye etme alışkanlığımız maalesef 140. Sıradayız. Mutlaka ve mutlaka bu coğrafyada köle olmak istemiyorsak ve hayatta kalmak istiyorsak Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve orada kalmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka okumalıyız. Doğru şeyleri okumalıyız. Hep beraber kardeşlik içerisinde olmalıyız. Hem okumalıyız hem de haklı olarak dünyaya meydan okumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle Z- Kütüphanesi ile Özel Eğitim Sınıfının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, burada yaptığı konuşmada, Z-kütüphanede bin kitap bulunduğunu söyledi. İl genelinde 14, Hopa ilçesinde ise 4’üncü Z-Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kahveci,” Bakanlığımız tarafından Hopa ilçemizde Anadolu İmam Hatip Lisesine 70 bin, Nuri Vatan Anadolu Lisesine 93 bin, Atatürk Ortaokuluna 81 bin, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hüsnü Ciner İlkokuluna 105 bin lira olmak üzere toplam zengin kütüphanelere 349 bin lira ödenek ayrılarak hayata geçirildi” diye konuştu.

Kahveci, kütüphanenin 105 bin liraya mal olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Doğanay ile protokol zengin kütüphane ile özel eğitim sınıflarının açılış kurdelesini keserek hizmete açtı.

Z- Kütüphanesi ile Özel Eğitim Sınıflarını gezerek, okul müdüründen bilgi alan Vali Doğanay, burada çocuklarla yakından ilgilendi ve çeşitli hediyeler verdi.

Açılışa, Kaymakam Ferit Görükmez, Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Faal Gazeteciler Dernek Başkanı İsmet Başar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.