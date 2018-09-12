Hopa'daki taksici cinayeti olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Artvin'in Hopa ilçesinde, 25 yaşındaki taksi şoförü İshak Köse'nin, 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü anlar, olay gecesi ortaya çıkmıştı. Şimdi ortaya çıkan olay öncesindeki görüntüler ise cinayetin aydınlatılmasına yardımcı oldu.

Ortaya çıkan ikinci görüntüde saat 03.00 sularında dolmuş duraklarına gelen 2 arkadaş ile orada bulunan 3 kişi arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Orada bulunan 3 kişi 2 arkadaşa olay yerinde bulunan sandalyeler ile vurmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan 2 arkadaş bu kez yanlarına aldıkları silah ile 3 kişiden dayak yedikleri yere gelerek 25 yaşındaki taksi şoförü İshak Köse'yi vurarak öldürdü.