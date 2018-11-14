Huzurevi sakini yazdığı şiirle Vali Doruk'a "Hoş geldin" ziyaretinde bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde Naime-İsmail Yılmaz Huzurevinde yaşamını sürdüren 89 yaşındaki Nuri Aydın geçtiğimiz günlerde Artvin Valiliği görevine atanan Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret ederek, yazdığı “Sayın Valimiz Artvin'e Hoş geldiniz” adlı şiiri okudu.

Huzurevi sakinlerinden Nuri Aydın, Artvin'in doğal güzelliğiyle ünlü “Sakin Şehir” unvanlı Şavşat ilçesinde, şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe 1500 rakımlı Yavuzköy köyündeki, hayırsever Naime Yılmaz ile devlet işbirliğiyle yaptırılan ve Türkiye'nin ilk ve tek Osmanlı Sokak Tipi Yaşlılar Huzurevinde yaklaşık iki yıldır mutlu bir şekilde yaşamını sürdürdüklerini söyledi.

Kaleme aldığı 4 kıtadan oluşan şiiri Vali Doruk'a okuyan huzurevi sakini Aydın, kendi gibi bakıma muhtaç kişilere huzurevinde devletin çok iyi baktığını belirtti. Şiiri çok beğenen ve duygulandığı gözlenen Vali Doruk ise huzurevi sakini Aydın'a sarılarak ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, devlet olarak bakıma muhtaç yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını ve devletin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.