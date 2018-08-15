İŞKUR İl Müdürü Ertürk, Artin’deki istihdamı konuştu

fazı için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

2018 yılında faaliyete giren 2 büyük “Artı 2 İstihdam” ve “Bir Senden Bir Ben Teşvik” ile birlikte iş alanında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ertürk, bu teşviklerden Artvin’deki esnafın daha kapsamlı şekilde yararlanması için çalışacaklarını söyledi. İşsizliği azaltmak, istihdamı artırmak gibi önemli bir amaçları olduklarını belirten Ertürk, “Çalışma ve İş-Kur Müdürlüğü olarak ilimizde ve ülkemizde işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak gibi 2 büyük amacımız var. Ancak İstihdamın önünde iş beğenmeme ve nitelikli eleman eksikliği gibi 2 büyük sorunumuz var. Bizler nitelikli eleman eksikliğini gidermek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun için meslek eğitim kursları açıyoruz. Bu kurslar aracılığıyla insanlarımıza nitelik kazandırmak istiyoruz. Bu bağlamda ilk 7 aylık süreçte 23 kurs açıp 375 kişiye meslek eğitimi verdik. Buradan sertifika alan arkadaşlarımız hem kendiişlerini kurabilir hem de ilgili meslekte iş bulabilirler " dedi.

"İşsizlikteki en büyük sorun iş beğenmemezlik"

İşsizlikteki en büyük sorunun ’iş beğenmemezlik’ olduğunu kaydeden Ertürk "İş yeri ziyaretlerimiz sonucunda tespit ettiğimiz bin 450 civarında açık işimiz var. Bizler bunun ancak 800’ünü karşılamışız. 650 açık işimiz var. İşsizlik var, iş var ama çalışacak nitelikli işçi ve istekli işçi yok” diye konuştu.

İŞ-Kur olarak uyguladıkları ‘İş Başı Eğitim Projesi’nin önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Ertürk, “İş Başı Eğitim Projesi bizim özel sektöre destek verdiğimiz bir projedir. Burada da öne çıkan sektör imalat sektörüdür. İmalat sektöründe bir işletme bizden talepte bulunduğu zaman bizler 6 aylığına işyerine çalışanımızı gönderiyoruz. İlk 6 ay işi öğreniyor ve bu süre içerisinde de bizler işçinin ücretini ve sağlık sigortasını karşılıyoruz. Sonrasında da işveren tarafından 6 sigortalı olarak çalıştırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da ilk 7 ay içinde 500 kişiyi istihdam ettik. Burada hedefimiz yılsonuna kadar bin kişiyi yakalamak. Burada ki asıl amacımız özel sektöre bu takviyeyi yapıp kişiye meslek kazandırıp kalıcı bir iş kazandırmayı hedefliyoruz. Geriye dönük baktığımızda bu kapsamda çalışanların yüzde 80 civarında çalıştıkları işletmede kaldıklarını görüyoruz.”

Girişimcilik eğitimlerini kurum olarak çok önemsediklerini belirten Ertürk, “Girişimcilik eğitimi sonrasında kişi hem iş sahibi oluyor hem de yanında işçi çalıştırarak istihdama katkı sağlıyor. Bu yönüyle kurum olarak Girişimcilik eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bu bağlamda da Artvin’de 10 kurs açıp 235 kursiyerimizi sertifika sahibi yaptık” şeklinde konuştu.

Ertürk, açıklamalarının devamında engelli girişimci vatandaşlara ilişkin devam eden projelere değinerek “Girişimcilik kursuna gidip sertifikasını alan kendi işini kurmak isteyen engelli kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize daha önceden 36 Bin TL destek veriyorduk. Şimdi bu desteği 50 Bin TL’ye çıkarttık. Bu şekilde devam eden sekiz tane projemiz daha var. Ve en son il istihdam kuruluna 5 tane daha gönderdik” ifadelerini kullandı.