Artvin İl Başkanlığı binasının açılından sonra partililer ile yeni binada basına kapalı olarak sohbet gerçekleştiren Meral Akşener daha sonra Artvin’de bulanan 22 metrelik Türkiye’nin En Büyük Atatürk Heykeli’ni ziyaret etti. Burada partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Akşener’e Genel Başkan Yardımcıları İyi Parti Trabzon Milletvekili Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu eşlik etti.

Daha sonra özel bir otelin kongre salonunda gerçekleşen salon toplantısında Artvinlilere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener burada Artvin’de olayalar çıkmasına sebep olan Cerattepe’de yürütülen madencilik faaliyetleri hakkında ufak bir konuşma gerçekleştirdi. Tüm Türkiye’de Artvin’in doğası için başlatılan imza kampanyasına destek verdiğini kaydeden Akşener, Artvinlilerin istemediği maden işletmesinin Artvin’de kurulması gerektiğini dile getirince salonda sessizlik hakim oldu. Konuyu yanlış anladığı anlaşılan Akşener “Bana herkes Cerattepe’yi söyle dedi. Ben imza attım, bugün bana dediler ki imza topluyoruz, tamam dedim ben imzamı attım. Şimdi il başkanımızla da konuştuk, başka Artvin’deki arkadaşlarla da konuştuk, maden meselesinin ne olduğunu sizden öğrenmek istedim. Söylenen şey şu, bir iş adamın Artvin peşkeş çekiliyor. Artvin’in hemen her tarafı dünyanın önemli madenleriyle dolu. Bunu devlet çıkartabilir, devlet çıkartmalıdır ve yoluna yordamına dikkat ederek çıkartmalıdır. İkincisi ise işadamını zengin etmek yerine, o çıkartılacak madenin işleneceği fabrikanın Artvin’de bulunması doğrudur. Normali buysa yani Artvin bu maden meselesinden sonra bir sorunla karşılaşacaksa bu maden çıkartma işleminin devlet tarafından uygun şartlarda yapılması, siyanürün kullanılmaması, tabiata zarar vermemesi gibi önlemler alındıktan sonra, orada çalışan insanlarımızın emeği ile ortaya çıkan o madeni işlendiği yer burası olduğu zaman madende çalışan kazanır, sonra o fabrikada çalışacak insanlar kazanır ve Artvin’in madeninden çıkan katma değer hem burada kalır hem de bu ülkeye fayda sağlar” dedi.

Gerçekleşen programın sonunda Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Akşener’in yanına giderek konunun kendisine yanlış anlatıldığını ve Artvin halkının Artvin’in Cerattepe mevkiinde maden işletmeciliğine karşı olduğunu dile getirerek Akşener’i konu hakkında yeniden bilgilendirdi.