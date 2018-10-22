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Kablo hırsızları çaldıkları kablolar ile yakalandı

Artvin’in Borçka ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Çaylı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri ormanlık alanda M.K. (20) ve Y.K (26) isimli 2 şahsın kablo yaktıklarını tespit etti. Şahıslar gözaltına alınırken, kabloların Türk Telekom'a ait olduğu belirlendi. Çalınan kablolar Türk Telekom'a teslim edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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