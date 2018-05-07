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07 Mayıs 2018 09:40

’Kanka’ ismini verdiği yavru tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Zorlu köyünde yaşayan Nurettin Topaloğlu, bir akşam evinin önüne gelen yavru tilkinin karnını doyurması ile başlayan dostluğu 3 aydır sürdürüyor.

’Kanka’ ismini verdiği yavru tilkiyi her gün elleriyle besliyor

07 Mayıs 2018 09:40


Kanka ismini koyduğu yavru tilkiyi 3 aydır kendi elleriyle besleyen Nurettin Topaloğu, "O artık evin bir ferdi, o benim arkadaşım" diyor.


Ev halkının da tilkiye alıştığını belirten Topaloğlu, “Kanka artık bizden biri gibi hareket ediyor. Her gün günde 2-3 kez geliyor. Ellerimizle besliyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir akşam kapıda otururken onu fark ettim ve yiyecek verdim. Sonra baktım ki artık her gün gelmeye başladı ve bende düzenli olarak ona et ve peynir gibi yiyecekler verdim. Zamanla ürkekliği geçti, bizlere alıştı. Hatta o kadar alıştı ki evimizin içine bile girmeye başladı. Bizde onla konuşuyor ve onu besliyoruz. İyice alıştırdıktan sonra ona bahçede bir kulübe yapmayı bile düşünüyorum” dedi.


Nurettin Topaloğlu ile adeta arkadaş olan Yavru tilkinin sevimli halleri ev halkı tarafından ilgiyle karşılanıyor. Tilki ortama o kadar alışmış ki evin içine bile girip rahatça dolaşıyor, hatta Topaloğlu’nun elinden çatal ile mantı bile yiyor.




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