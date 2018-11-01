Kaymakam Türker nikotin denetiminde

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, başkanlığında ilçede kapsamlı tütün denetimi yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda "4207 sayılı tütün ürünlerinin önlenmesi ve kontrolü' kanunu kapsamında, Borçka İlçe Tütün Denetim Komisyonunun ilçede yaptığı sigara denetimleri ele alındı. Toplantı daha sonra ilçedeki resmi kurumlar ve kahvehaneler ile esnaf dükkanlarında yapılan denetimler ile devam etti.

İlçeye yeni atanan Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Toplum Sağlığı ekipleri, Emniyet Amiri Fatih Temel, Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, TSM Başkanı Dr. Elif Gökçe Kasapoğlu Arslan, Zabıta ekipleri ile birlikte sigara denetimi, kahvehane, kafeterya ve sigara satıcıları denetlenirken, eksiklikleri olan iş yerleri de uyarıldı.

Borçka'da sigara ile ilgili şikayetlerin artması üzerine denetimler sıklaştırılırken, son denetimlere Kaymakam Hasan Hüsnü Türker de katıldı. Kaymakam Türker, yazılı ve e sözlü şikayetler aldıklar üzerine, kurallara uyanlara teşekkür edilirken, eksikleri olan iş yerleri de uyarıldı. Kaymakam Türker, "Kamuya açık alanlar itibarıyla vatandaşa hizmet eden iş yerleri başta olmak üzere denetim çalışması yaptık. Bu konuyla ilgili görevlendirmiş olduğumuz bir komisyonumuz var. Fakat biz bugün yerel basın kuruluşları ile konuyu paylaşarak bu komisyonumuzun çalışmasına özellikle iştirak ettik. Kamuoyunda da farkındalık oluşturma adına basın kuruluşlarımızla da söz konusu komisyonumuzun çalışmasını paylaşmak istedik. Genel olarak olumlu şeylerle karşılaştık. Bazı iş yerlerimizin eksiklikleri vardı uyardık. Ama genel olarak 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Yönelik Kanun ve ilgili yönetmenliğe uyulduğunu gözlemledik. Bu komisyon gerekli çalışmalarını ve denetimlerini yapacak. Umut ederim iş yerleri ve vatandaşlarımız cezai durumla karşılaşmazlar. Vatandaşların bu konudaki kurallara uymalarını bekliyoruz. Dumansız bir hayat için gelin bağımlılığımızdan kurtulalım” diye konuştu.