Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

12 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu’nun Yeşilköy köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karadeniz sanatçısı Kazım Koyuncu, onlarca seveni tarafından Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan mezarı başında Lazca ve Türkçe ağıt ve konuşmalarla anıldı. Törene Kazım Koyuncu’nun annesi Hüsniye Koyuncu, Halkevleri Hopa Şube Başkanı Kamil Ustabaş, Hopaspor’un ’Denizin Asi Çocukları’ taraftar grubu, dostları ve sevenleri katıldı. Taraftar grupları Koyuncu’nun mezarına Hopaspor atkısı bıraktı.

Kazım Koyuncu’nun ölüm saati olan 12.57’de saygı duruşu ile başlayan törende konuşan arkadaşı Adem Kuyumcu "12 yıl oldu ama bizim acımız hala taze. Kazım’a doyamamıştık çünkü. Sevgili Kazım sana çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyi ve barışı bize aşıladığın için bir arada yaşamı bize anlattığın için farklılıklarla bir arada yaşama değer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. 12 yıl geçmesine rağmen biz burada bugün hala kalabalığız ve bizi en çok mutlu eden şey, Kazım’ın ‘Bir çocuğun ormanında kaybolmak istiyorum’ sözünün yerine getirilmesiydi herhalde. Çünkü çocuklar var aramızda gençler var. Biz varız, bizden sonra inanıyorum ki çocuklarımız Kazım’ı yaşatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Koyuncu ailesi adına konuşan Hasan Bilgin ise "Sanat ve bilim, ‘Var mı daha ağır bir yok zamanı çekmek için?’ diyor şair. Sevginin özlemin hasretin her şeyin bir hazzı var. Kazım’ı burada anmak çok güzel. Ama sizin gibi dostlar ile anmak daha da güzel" şeklinde konuştu.

Konuşmaların son bulmasının ardından sevenleri Kazım Koyuncu’nun mezarı başında hatıra fotoğrafları çektirdi.