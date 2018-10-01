KÖYDES ödeneklerinde Artvin 5. sırada yer aldı

Toplantıda KÖYDES tarafından 2. dilim ödeneği olarak Artvin'e ayrılan 23 milyon 652 bin lira ilçelere dağıtıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KÖYDES 2018 yılı ödeneği kapsamında kente 2. dilim ödeneği olarak tahsis edilen 23 milyon 652 bin lira ilçelerin nüfusları ve ihtiyaçları göz önüne alarak dağıtıldı.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürü Reşat Kamiloğlu tarafından slayt sunumu eşliğinde, bugüne kadar kente gönderilen ödenekler kapsamında gerçekleştirilen projeler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

“Artvin'e 2018 yılı KÖYDES ödeneği için toplam 47 milyon 306 bin lira tahsis edildi”

KÖYDES ödeneğinin 2018 yılı döneminin 2. diliminde Artvin'e toplam 28 milyon 383 bin 455 liralık ödeneğin tahsis edildiğini kaydeden Vali Doğanay,” 2018 yılı için ilimize toplam 47 milyon 305 bin 758 liralık ödenek tahsis edildi. Türkiye'de KÖYDES ödeneklerin dağılımına bakıldığında Artvin 5. sırada yer almaktadır. İlimize tahsis edilen ödeneği 8 ilçe ve merkez ilçemizin ilgili hesaplarına aktaracağız” dedi.

2 bin 866 proje hayata geçirildi

KÖYDES projelerinin aralıksız devam ettiğini belirten Doğanay, 2005-2018 yılları arasında bugüne kadar toplam 301 milyon liralık ödenek tahsis edildiğini ve 2 bin 866 projenin hayata geçtiğini aktardı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, kaymakamlar, ilçelerinin genel sorunları hakkında Vali Doğanay'a bilgi sundu.