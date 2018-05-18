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18 Mayıs 2018 00:19

KYK öğrencilerinden Kudüs’e destek

Artvin KYK Çoruh Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri 14 Mayıs’ta Kudüs’te yaşanan katliama sessiz kalmadı.

KYK öğrencilerinden Kudüs’e destek

18 Mayıs 2018 00:19


Artvin’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler Kudüs’e destek vermek amacıyla yurt binasına dış cephesine odalarının ışıkları işe boydan boya ‘Kudüs’ yazdı.


Artvin’de KYK Çoruh Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri’nin geçtiğimiz günlerde büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere dönük katliamına karşı sessiz kalmayarak yurt binalarının dış cephesine odalarının ışıkları ile ‘Kudüs’ yazdı.


14 Mart’ta ülke geneli ve KKTC’deki tüm yurt binalarının ışıklarıyla aynı anda AFRİN yazarak Zeytin Dalı Harekâtına ve Mehmetçiğe destek veren KYK, bu akşam saat 21.00’de aynı anda gerçekleştirdiği eylemle Kudüs’ün ebediyen İslam’a ait olduğunu haykırdı.




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