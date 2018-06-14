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14 Haziran 2018 15:02

Macahel’de iftar sofrası kuruldu

Artvin’in Borçka ilçesinde her gün kurulan birlik ve beraberlik soforası bu sefer, sınırın sıfır notasında Camili (Macahel) Gürcistan sınırında kuruldu.

Macahel’de iftar sofrası kuruldu

14 Haziran 2018 15:02

sınır köyünde oturan yüzlerce vatandaş iftar sofrasında bir araya geldi.


Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından sınırın sıfır noktasındaki Macahel’deki okulun bahçesinde verilen iftar yemeğine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Borçka Belediye Başkan Vekili Ziya Şan, Kaymakam Hasan Meşeli, AK Parti İl meclis üyesi Muhammet Çakmak ve davetlilerin katıldığı iftarda konuşan vakıf üyeleri Durali Sarı, İsrafil Güner ile Osman Önder, "En önemlisi bizden öncekilerin mirasının üzerinde, bizden sonrakilere bırakacağımız mirası inşa etmekteyiz, eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegane duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır. Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halkası var” dediler.




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