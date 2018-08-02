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02 Ağustos 2018 01:04

Maden ocağında mahsur kalan 4 işçi böyle kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde maden ocağının önünde meydana gelen heyelan sonrası ocakta mahsur kalan 4 işçi 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Maden ocağında mahsur kalan 4 işçi böyle kurtarıldı

02 Ağustos 2018 01:04


Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi. Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin Altunbaş ve Kemal Çakır isimli işçiler 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Mahsur kalan işçilerin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.


’10 bin metre küpün üzerinde hafriyat vardı’


Yusufeli Belediye Başkan Vekili Cengiz Fırat görüntülerde gerçekleşen kurtarma çalışmalarını anlatırken 10 bin metre küpün üzerinde bir hafriyatın işçilerin yolunu kapattığını dile getirdi. Fırat çalışmaları “Yoğun yağış nedeniyle gelen hafriyat galerinin ağzını tamamen kapattı. Yetkililer içeride 4 kişinin olduğunu söyledi. Şuan da galerinin ağzına ulaşıldı, içeriden sesler geliyor. Burada ok büyük hafriyat var.10 bin metre küpün üzerinde bir hafriyat olduğu söyleniyor. Askeriyle sağlıkçısıyla köylüsüyle inşallah arkadaşlarımızı oradan kurutacağız” şeklinde anlatıyor.


‘Sığınaklara saklandık’


İçeriden ilk çıkan işçi Orhan Yetişmiş, mahsur kaldıkları yerden çıktıkları için mutlu olduğunu dile getirerek “İçeride sığınaklarımız vardı. Oraya sakladın. İş makinesinin sesini duyunca sese doğru geldik” ifadelerini kullandı.


Kurtarılan işçiler Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.




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