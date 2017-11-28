Maketlerde yöresinin kültürünü yaşatıyor

Ramiz Uzun, ahşap mimarlığını genişleterek ağaç parçalarından yöreye özgü maketler yaptığını dile getirerek "Yöresel kültürümüzde var olan ahşaptan yöreye has ahşap ve taş evleri, serender, tarihi Arhavi evleri, taş bebekler ile bir çok çeşit hediyelik eşya üretiyorum. Bunları ilçemizi ziyaret gelen yerli ve yabancı turistlere satıyorum" dedi.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle yöresel el sanatları ve ahşap işleme işlerinin giderek azalmaya başladığını ifade eden Uzun, eski tarihi evleri maket evler ile hayat vermeye çalıştığını ifade ederek bu tür evlerin sağlık konusunda önemli olduğuna da vurgu yaptı. Uzun “İyi bir usta olabilirsiniz ancak ürünü pazarlamak başlı başına bir iştir. Bizler pazarlama işini yapamıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarından, böyle yok olmaya yüz tutmuş meslekleri koruma altına almalarını, yok olmaması için bazı çalışmalar yapmalarını talep ediyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar mesleği yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Yetkililer pazarlama konusunda yardımcı olsun. Elimizden tutulursa daha çok imalat yaparız ve yöremizin kültürünü gelecek nesillere aktarmaya yardımcı oluruz" dedi.