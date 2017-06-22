Mavi Yemiş üretimine Artvin’de başlandı

Genel olarak kuzey Avrupa, Amerika’daki Rocky dağları ve ülkemizde, Doğu Karadeniz bölgesinin rakımca yüksek olan fundalık ve ormanlık bölgelerinde yabani formda değişik tipleri bulunan Mavi Yemiş, Rize’de Likapa, Çiçeği, diğer bölgelerde ise Ayı Üzümü, Çay Üzümü veya Çoban Üzümü olarak isimlendiriliyor.

Yaban Mersini olarak da isimlendirilen üzümsü meyve Artvin’in Hopa ilçesi ve Kemalpaşa beldesinde Üretici Fatih Kıran bahçesinde yetiştirilmeye başlandı. Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Kıran, Kemalpaşa’da bulunan çaylık alanını sökerek yerine yaban mersini fidanları ekerken, hasat zamanını bekliyor.

Bahçeyi incelemede bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay’a bilgiler veren üretici Fatih Kıran, “Yaban mersini sağlık meyvesi olarak tanınmaktadır. Çay ocağını sökerek yerine bu meyveyi diktik. Karadeniz, tarımsal açıdan mükemmel imkânlar sağlayabilecek potansiyele sahip. Yeni ürün çeşitleri önermeliyiz. Ben, bir akademisyen ve Karadeniz âşığı olarak, 1996 yılından bu yana yeni meyve türlerini tanıtmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Ürünümüz organiktir, sağlık açısından çok değerli ve faydalı özellikle kanser hastaları için çok etkilidir” ifadelerini kullandı.

Değerinin ise altın gramı ile eş değerde olduğunu aktaran Kıran, ihracat için yurt dışı ile bağlantı kurduğunu sözlerine ekledi.