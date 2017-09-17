Mençuna Şelalesi görenleri kendisine hayran bırakıyor

Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş doğal yaşlı ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi köprüleri ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Derelerinde kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi’nde bütün dikkatleri ise Mençuna Şelalesi üzerinde topluyor.

Kıyıdan 750 metre yüksekliğe kadar olan bölüm gür ormanlarla ve endemik bitki örtüsü ile kaplı. Vadide yer alan 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlardan yapılmış Çiftekemer Köprüsü, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Mençuna Şelalesi’ne ise Çiftekemer Köprüsü’nü geçip Küçükköy yoluna saptıktan sonra gidilebiliyor. Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmennin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.

Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları’ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor. Doğa harikası Mençuna Şelasi’nin ziyaretçileri ise bu küçük göle girerek tadını çıkartıyor.

Nişanın stresini Mençuna’da attılar

Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Mençuna Şelalesi düğün için fotoğraf çektirmek isteyenlerin dışında düğün ve nişan sonrası stresten uzaklaşmak isteyen çiftlere de kucak açıyor. Rize’de yaşayan yeni nişanlı çift nişan törenlerinin hemen ertesi günü doğa harikası Mençuna Şelalesi’ne gelerek yeşilin tüm tonlarının tadını çıkarttı. Nişan törenlerinin hemen ertesi gününde günün stresini atmak için Mençuna Şelalesi’ne gelerek doğal güzelliğini tadını çıkartmak istediklerini dile getiren Hüsnü Yunus Metin “Şelale çıkarken biraz yorucu ve yol uzun geliyor olabilir ama çıktıktan sonra kesinlikle değiyor. Dün nişanımızı yaptık, bugün de bir farklılık olsun dedik, doğa yürüyüşüne çıkmak istedik. Mençuna şelalesini çok duyuyorduk, çok güzel bir yer olduğunu gelip gözümüzle görmek istedik” dedi. Nişanlısı Şenay Doğan ise “Yürürken çok zorlandım, nefes nefese kaldım ama kesinlikle değdi. Harika bir yer bence” ifadelerini kullandı.

Mençuna şelalesinin bir diğer ziyaretçisi Ömer Kaya ise Doğu Karadeniz bölgesine arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri doğa gezisine Mençuna Şelalesi’nden devam ettiklerini dile getirerek “İlk kez geliyorum, gayet güzel, rağbet gören bir bölge. İnsanlar gelip gezip görüyor, eğleniyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çok güzel bir bölgemiz. Hiçbir şekilde doğal dengeye zarar verilmemiş, köprüsüyle, yoluyla, içme suyuyla, geliş yoluyla gerçekten çok güzel bir yer. Sadece çıkarken biraz zorlanıyorsunuz, çok uzun bir merdiveni var ama ondan sonra o çıktığınıza değiyor çünkü arkada güzel bir manzara var” şeklinde konuştu.