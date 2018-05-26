Minik eller üretecek

Sınıflarda gerçekleştirilen fidan dağıtımına Borçka Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, Ziraat Odası Başkanı Tölga İskender ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlçede tüm ilkokul sınıflarına, domates, salatalık, biber ve patlıcan fidanı dağıtımı gerçekleşirken, törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, Ziraat Odası ile ortaklaşa’ ’Minik Eller Üretiyor projesi Kapsamında, İlk Okul Öğrencilerimizin sınıflarına götürdüğümüz sebze fidanları bahçenizde toprakla buluşturacağınız fidanlar yeşerecek. Tablet yerine size yarı yıl sonu tatilinizde toprakla tanışıp elinizle yeşerecek sebzenizle ailenize bir katkı sağlayacak ve alacağınız mahsulü de paylaşarak inşallah çok verimli bir tatilinizi geçirirsiniz" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Tolga İskender ise ilçenin en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu ancak son yıllarda diken saran bahçelerin kaderine terk edildiğini söyledi. iskender "Yörede yetiştirilmesi en uygun olan meyvelerin yanında sebze üretiminin geliştirilmesi için Minik Eller Üretiyor projesi kapsamında sız öğrencilerimize sebze fidanlarını sınıflarınızda dağıtıyoruz. Üretmenin ne olduğunu öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.