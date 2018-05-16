Muratlı Baraj Gölü’nde bir erkek cesedi bulundu

Cesedin Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı Baraj Gölü’nde 65 gün önce bindikleri teknenin alabora olması sonucu baraj gölünde kaybolan Muhammet Ay’a ait olduğu sanılıyor.

Borçka ilçesi Muratlı köyünde Muhammet Ay (50) ile Ekrem Aydın’ın (40) içinde bulunduğu tekne, 10 Mart 2018 günü Muratlı Baraj gölünde alabora olmuştu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kaybolmuştu. Olay sonrası bölgede dalgıçlar, AFAD ve vatandaşların katılımı ile haftalarca arama çalışması yapılmış ancak Ay’ın cansız bedenine ulaşılamamıştı. Zaman zaman baraj kapakları da açılarak suların çekilmesi ile Ay’ın cansız bedeni aranırken, bir sonuç alınamamıştı. Ancak Ramazan ayının ilk günü Muratlı Baraj gövdesinde sabah 05.00 sıralarında saha güvenlik kontrolünü yapan güvenlik görevlisi tarafından su içinde bir erkek cesedine rastlanıldı. Güvenlik ekibi durumu ilçe jandarma ekibine haber verirken, baraj gövdesinin bulunduğu alana haberi duyan vatandaşlar ve yakınları akın etti. Artvin AFAD Kurtarma, Jandarma ekibi ve Borçka Cumhuriyet Savcısı kontrolünde vinç yardımı ile sudan çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arama Çalışmaları hakkında bilgi veren Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, "Bu sabah Baraj güvelik ekibi tarafından baraj gölü içinde bir ceset farkedilmiş. Biz de alana intikal ettik. Şahsın kayıp Muhammet Ay olduğuna dair durumu otopsi sonucu belirleyecek" dedi.