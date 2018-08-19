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19 Ağustos 2018 18:12

Protesto için gittiler piknik yaptılar

Yeşil Artvin Derneğinin öncülüğünde Artvin Çevre Platformu tarafından organize edilen ‘Cerattepe İçin Artvin Buluşması’ forum etkinliğine izin verilmemesi üzerine grup Artvin’in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında piknik yaptı.

Protesto için gittiler piknik yaptılar

19 Ağustos 2018 18:12


Artvin’de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyelerinin ’Cerattepe için Artvin buluşması’ adıyla 25 Ağustos Pazar günü düzenlemek istediği forum ve konser etkinliğine Valilik tarafından izin verilmedi. Organizasyona gerekli izinlerin alınamaması üzerine İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Ankara illerinden gelen Artvin dernek ve vakıfları ile Yeşil Artvin Derneği kapsamında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Kafkasör yaylasında piknik yaptı. Piknik, akordeon eşliğinde horonlar oynanıp sohbetler yapıldı. Piknik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Türkiye’nin dört bir yanındaki Artvin dernek ve vakıfları ile Yeşil Artvin Derneği tarafından 25 Ağustos günü için organize edilen ’Cerattepe için Artvin buluşması’ etkinliğine izin almak üzere valiliğe başvurduklarını söyledi. Kafkasör Yaylası’nda forum ve Çoruh Park’ta konserler olarak planladıkları etkinliklere izin verilmediğini kaydeden Karahan, “Etkinliğimize izin çıkmaması üzerine bizde etkinliği pikniğe çevirdik” dedi.




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