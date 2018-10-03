Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım

Artvin'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlık için “Her Gün 10 Bin Adım” yürüyüşü düzenlendi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Her Gün 10 Bin Adım” temalı yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş hakkında açıklamada bulunan Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle toplandık. Kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bu yürüyüşte özellikle öğrencilerimize genç yaşta bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde giderek artan obezite sorununun yürüyüşle aşılabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede hem öğrencilerimize adım sayar dağıtarak onlara bu alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Hepimiz daha fazla yürürsek daha sağlıklı bir topluma kavuşuruz. Obezite ve kronik hastalıklarla mücadele için Bakanlık olarak diyoruz ki her gün ‘10 bin adım' yürüyelim” dedi.

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinliğe Artvin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik yürüyüş ve kurulan stantların gezilmesinin ardından sona erdi.